AGENDA · Chef-du-Pont
Hommage à France Gall, Victoria Station, Chef-du-Pont
vendredi 23 octobre 2026 · Victoria Station · Chef-du-Pont
Informations pratiques
Hommage à France Gall Vendredi 23 octobre, 21h00 Victoria Station Manche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-23T21:00:00+02:00 – 2026-10-23T23:30:00+02:00
Fin : 2026-10-23T21:00:00+02:00 – 2026-10-23T23:30:00+02:00
Tout Pour La Musique » va vous faire revivre les plus beaux titres de France Gall et Michel Berger.
Venez nombreux pour partager cette soirée dédiée à ces 2 icônes de la chanson Française.
Victoria Station Place de la Gare 78490 Méré Chef-du-Pont 50480 Manche Normandie
Hommage à France Gall
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