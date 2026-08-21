Hommage à France Gall, Victoria Station, Chef-du-Pont

Informations pratiques

Hommage à France Gall Vendredi 23 octobre, 21h00 Victoria Station Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-23T21:00:00+02:00 – 2026-10-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-10-23T21:00:00+02:00 – 2026-10-23T23:30:00+02:00

Tout Pour La Musique » va vous faire revivre les plus beaux titres de France Gall et Michel Berger.

Venez nombreux pour partager cette soirée dédiée à ces 2 icônes de la chanson Française.

Victoria Station Place de la Gare 78490 Méré Chef-du-Pont 50480 Manche Normandie

Hommage à France Gall