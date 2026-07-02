Hommage à Jorge Luis Borges, La Cité Bleue, Genève

Informations pratiques

Hommage à Jorge Luis Borges Samedi 28 novembre, 17h00 La Cité Bleue

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-28T17:00:00+01:00 – 2026-11-28T21:00:00+01:00

Fin : 2026-11-28T17:00:00+01:00 – 2026-11-28T21:00:00+01:00

À travers une série de rencontres et de moments d’échange, La Cité Bleue propose une immersion dans l’univers fascinant de Borges. Des regards croisés permettront d’éclairer son lien à Genève, son rapport aux livres et sa place au sein de la collection Martin Bodmer, ainsi que le rôle de la musique dans sa pensée et son imaginaire. La présence de Bertrand Lévy, Nicolas Ducimetière et Leonardo García-Alarcón promet une approche à la fois érudite, vivante et accessible.

La Cité Bleue Av. de Miremont 46, 1206 Genève Genève 1206 Champel Genève +41 22 552 43 13 https://lacitebleue.ch/ https://www.instagram.com/lacitebleuegeneve/;https://www.facebook.com/lacitebleuegeneve;https://www.youtube.com/@lacitebleuegeneve;https://www.tiktok.com/@lacitebleuegeneve [{« type »: « link », « value »: « https://lacitebleue.ch/fr/evenements/2026-2027/hommage-a-jorge-luis-borges »}, {« type »: « phone », « value »: « +41 22 552 43 13 »}, {« type »: « email », « value »: « info@lacitebleue.ch »}] Située au cœur de Champel, La Cité Bleue est une salle reconnue pour son acoustique exceptionnelle et sa programmation artistique portée par son directeur Leonardo García-Alarcón.. Elle accueille principalement des concerts, des opéras, du théâtre musical, de la danse et d’autres types de spectacles, avec une attention particulière portée à la qualité artistique et à l’excellence des interprètes. Salle à taille humaine, elle offre une proximité rare entre artistes et public. La Cité Bleue est facilement accessible en transports publics (bus et tram). Des parkings publics sont disponibles à proximité.

Le lieu est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Il est recommandé d’arriver environ 20 à 30 minutes avant le début des spectacles.

À l’occasion du 40ème anniversaire de sa mort

dr