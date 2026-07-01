Hommage à Luciano Pavarotti – Gala d’opéra, Victoria Hall, Genève

Informations pratiques

Hommage à Luciano Pavarotti – Gala d’opéra Samedi 10 octobre, 20h00 Victoria Hall

Espace Ville de Genève, Grütli, Genève Tourisme, Cité Seniors, Centrale Billetterie T 0800 418 418 (Suisse), T +41 22 418 36 18 (Etranger)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T22:30:00+02:00

Fin : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T22:30:00+02:00

Orchestra Filarmonica Pugliese

Plácido Domingo direction

Vittorio Grigolo ténor

Varduhi Khachatryan soprano

Hommage à Luciano Pavarotti

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.geneve.ch/api/1/redirect/product?id=10229286733872 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0800 418 418 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

Hommage à Luciano Pavarotti – Gala d’opéra

Geneva Festival