Hommage à Luciano Pavarotti – Gala d’opéra, Victoria Hall, Genève
samedi 10 octobre 2026 · Victoria Hall · Genève
Informations pratiques
Hommage à Luciano Pavarotti – Gala d’opéra Samedi 10 octobre, 20h00 Victoria Hall
Espace Ville de Genève, Grütli, Genève Tourisme, Cité Seniors, Centrale Billetterie T 0800 418 418 (Suisse), T +41 22 418 36 18 (Etranger)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T22:30:00+02:00
Fin : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T22:30:00+02:00
Orchestra Filarmonica Pugliese
Plácido Domingo direction
Vittorio Grigolo ténor
Varduhi Khachatryan soprano
Hommage à Luciano Pavarotti
Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.geneve.ch/api/1/redirect/product?id=10229286733872 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0800 418 418 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/
Hommage à Luciano Pavarotti – Gala d’opéra
Geneva Festival
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