Meuzac

Hommage à May Angeli à la Maison du Père Castor

Forgeneuve Meuzac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 10:30:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28 2026-04-29

L’illustratrice May Angeli s’est éteinte le samedi 11 avril à l’âge de 88 ans. À la fois illustratrice, auteure, graveuse et peintre, cette grande artiste a illustré de nombreux albums pour le Père Castor, dont Vigie la marmotte, Louis du Limousin, Sarah petite fille du voyage, Santu de Corse, et bien d’autres. Nous vous invitons à venir découvrir les illustrations originales qu’elle a léguées à la Maison du Père Castor, ainsi que son témoignage et un espace réunissant un ensemble de ses albums. Rendez-vous salle des archives à la Maison du Père Castor. .

Forgeneuve Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 99 51

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English : Hommage à May Angeli à la Maison du Père Castor

L’événement Hommage à May Angeli à la Maison du Père Castor Meuzac a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Briance Sud Haute-Vienne