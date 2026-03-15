Hommage à Miles Davis Péniche Marcounet Paris
Hommage à Miles Davis Péniche Marcounet Paris samedi 20 juin 2026.
Big Band du CRR
Line Kruse, direction
Le département jazz fête le 100e anniversaire de la naissance de Miles Davis (1926-1991), compositeur et trompettiste américain de renom.
Le samedi 20 juin 2026
de 15h00 à 16h00
payant
Entrée payante sur réservation
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T15:00:00+02:00_2026-06-20T16:00:00+02:00
Péniche Marcounet Port des Célestins – Quai de l’hôtel de Ville 75004 Paris
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