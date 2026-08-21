Hommage à Sofia Gubaïdulina: Conférence-concert, Autre lieu, Genève

Informations pratiques

Hommage à Sofia Gubaïdulina: Conférence-concert Mardi 26 janvier 2027, 18h00 Autre lieu

15-35 chf

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-26T18:00:00+01:00 – 2027-01-26T21:00:00+01:00

Fin : 2027-01-26T18:00:00+01:00 – 2027-01-26T21:00:00+01:00

Hommage à Sofia Gubaïdulina: conférence-concert

Concert-conférence consacré à Sofia Gubaïdulina l’une des voix les plus importantes des XXe et XXIe siècles. Conduite par la musicologue lausannoise Mathilde Reichler, spécialiste de la musique du XXe siècle, et le journaliste Charles Sigel, et interprétée par des musiciens suisses de renomée internationale.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « phone », « value »: « 0041585682900 »}, {« type »: « email », « value »: « scmbilletterie@migrosgeneve.ch »}, {« type »: « link », « value »: « https://migros.infomaniak.events/fr-ch/concerts/hommage-a-sofia-gubaidulina/21c32445-0bf0-41eb-b756-d0f225e6827f/events/395029 »}]

Concert-conférence consacré à Sofia Gubaïdulina l’une des voix majeures des XXe et XXIe siècle. Conduite par Mathilde Reichler et Charles Sigel avec des musiciens suisses de renomée internationale.

Oxana Besenta