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AGENDA · Saint-Maixent

Hommage à Tristan Klingsor Saint-Maixent

samedi 10 octobre 2026 · Saint-Maixent

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Ville
72320 Saint-Maixent
Département
Sarthe
Tarif

Saint-Maixent

Hommage à Tristan Klingsor

Saint-Maixent Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-10

Conférence, Exposition, Visite de sa maison, Concert Lyrique.   .

Saint-Maixent 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 74 57 40 22 

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English :

L’événement Hommage à Tristan Klingsor Saint-Maixent a été mis à jour le 2026-07-31 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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