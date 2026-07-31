Informations pratiques

Saint-Maixent

Hommage à Tristan Klingsor

Saint-Maixent Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-10

Conférence, Exposition, Visite de sa maison, Concert Lyrique. .

Saint-Maixent 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 74 57 40 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Hommage à Tristan Klingsor Saint-Maixent a été mis à jour le 2026-07-31 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude