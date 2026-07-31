AGENDA · Saint-Maixent
Hommage à Tristan Klingsor Saint-Maixent
samedi 10 octobre 2026 · Saint-Maixent
Informations pratiques
Saint-Maixent
Hommage à Tristan Klingsor
Saint-Maixent Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-10
Conférence, Exposition, Visite de sa maison, Concert Lyrique. .
Saint-Maixent 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 74 57 40 22
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English :
L’événement Hommage à Tristan Klingsor Saint-Maixent a été mis à jour le 2026-07-31 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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