Honorer le vivant & notre Mère-Veilleuse Terre Au village Arrodets
dimanche 23 août 2026 · Au village · Arrodets
Informations pratiques
Arrodets
Honorer le vivant & notre Mère-Veilleuse Terre
Au village ARRODETS Arrodets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 10:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Matinée: atelier de cuisine saine, vivante, savoureuse et créative.
Déjeuner dégustation en terrasse des créations culinaires réalisées pendant l’atelier.
Après-midi balade digestive, connexion à la nature, méditation et rituel.
Tarif 50 € par personne, repas inclus
Informations et réservation 06 47 73 74 51
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Au village ARRODETS Arrodets 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 47 73 74 51
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English :
Morning: Workshop on healthy, fresh, flavorful, and creative cooking.
Lunch: Tasting on the terrace of the dishes prepared during the workshop.
Afternoon: a post-meal stroll, connecting with nature, meditation, and a ritual.
Price: 50 € per person, meals included
Information and reservations: 06 47 73 74 51
L’événement Honorer le vivant & notre Mère-Veilleuse Terre Arrodets a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65