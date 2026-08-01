Informations pratiques

Arrodets

Honorer le vivant & notre Mère-Veilleuse Terre

Au village ARRODETS Arrodets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 10:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Matinée: atelier de cuisine saine, vivante, savoureuse et créative.

Déjeuner dégustation en terrasse des créations culinaires réalisées pendant l’atelier.

Après-midi balade digestive, connexion à la nature, méditation et rituel.

Tarif 50 € par personne, repas inclus

Informations et réservation 06 47 73 74 51

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Au village ARRODETS Arrodets 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 47 73 74 51

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English :

Morning: Workshop on healthy, fresh, flavorful, and creative cooking.

Lunch: Tasting on the terrace of the dishes prepared during the workshop.

Afternoon: a post-meal stroll, connecting with nature, meditation, and a ritual.

Price: 50 € per person, meals included

Information and reservations: 06 47 73 74 51

L’événement Honorer le vivant & notre Mère-Veilleuse Terre Arrodets a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65