HOOVERPHONIC + 1ère partie, Le Plan, Ris-Orangis

HOOVERPHONIC + 1ère partie Vendredi 19 mars 2027, 20h00 Le Plan Essonne

Tarif plein : 30€* / Tarif réduit : 27€ / Tarif adhérent : 24€ **

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-19T20:00:00+01:00 – 2027-03-19T23:00:00+01:00

Fin : 2027-03-19T20:00:00+01:00 – 2027-03-19T23:00:00+01:00

HOOVERPHONIC

La célébration des trente ans de Hooverphonic ne serait pas complète sans Noémie Wolfs, figure emblématique de leur héritage. Sa prestation inoubliable en 2012 au Queen Elisabeth Hall d’Anvers reste intemporelle. L’interprétation de Noémie de « Mad About You » est devenue un classique, tout comme l’original. Avec plus de 200 millions de vues sur YouTube, c’est leur vidéo la plus regardée.

Des titres comme « Anger Never Dies », « The Night Before », « Amalfi » et « Gravity » figurent toujours dans leur setlist de concerts, et cette fois-ci, ils sont ravis de retrouver la voix originale de Noémie avec eux sur scène.

*En vente sur Shotgun et Dice à tarif plein dès vendredi 29 mai.

**Pour des raisons techniques, les billets à tarif adhérent, réduit et plein seront disponibles sur notre nouvelle interface de billetterie à compter du vendredi 19 juin 2026.

Le Plan Ris-Orangis Ris-Orangis 91130 Essonne Île-de-France 0169020919 http://www.leplan.com http://www.instagram.com/le_plan91/ [{« type »: « link », « value »: « https://leplan.com/evenements/hooverphonic-1ere-partie/ »}] Salle de concert mythique en région parisienne, née en 1984. Labellisée SMAC par le Ministère de la Culture, Le Plan propose une programmation nationale et internationale éclectique pour tous les publics : du hip-hop, de la pop au rock, en passant par le reggae, la soul, le blues, les musiques électroniques, la chanson ou le jeune public.

De la diffusion de concerts dans ses deux salles (830 places et 200 places) aux activités de résidences d’artistes, de répétition, d’enregistrement et d’accompagnement, ses missions sont multiples. Le Plan est un équipement culturel de Grand Paris Sud.

Pour les 30 ans de Hooverphonic, le groupe sera au Plan en mars 2027 ! concert risorangis

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