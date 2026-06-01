LE GRAND CONCERT DE L’EMC : Pop Rock Punk Reggae Soul, Le Plan, Ris-Orangis

LE GRAND CONCERT DE L’EMC : Pop Rock Punk Reggae Soul Samedi 13 juin, 19h00 Le Plan Essonne

En entrée libre, gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T19:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T19:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:00:00+02:00

Coup de projecteur sur la scène émergente !

Dans le cadre du partenariat annuel qui lie Le Plan et l’École supérieure des Métiers de l’image, du son et de la Création 2D-3D (EMC), les six groupes venus en résidence au Plan ont préparé un EP retour au long de l’année et se produiront sur la scène de la grand salle.

Retrouvez sur scène : Lemmy’s Tribe, Daily Issue, Eleven Dreams, Bazarr, Black Pigs, Anton Solo.

Plus d’informations sur les métiers de l’EMC sur : www.emc.fr

LEMMY’S TRIBE

« Lemmy’s Tribe » est né de la rencontre entre Lemmy FEUVRAY (guitare/chant), Rayan BESANCON (basse/chant) et Léo SAPEDE (batterie), trois musiciens du Centre des Musiques Didier Lockwood. Ce “power trio” interprète un répertoire blues, rock et soul de haute intensité, mêlant reprises et compositions propres.

DAILY ISSUE

Daily Issue est un groupe émergent à la croisée du funk, de la house et du jazz fusion, porté par une énergie collective et une recherche constante de groove. Leur musique se construit autour de la rythmique, où même la voix joue un rôle central, et d’une harmonie colorée.

ELEVEN DREAMS

Eleven Dreams incarne un rock intense et authentique, où les sonorités acoustiques, électriques et symphoniques s’entremêlent pour offrir une musique d’énergie et d’émotions.

Sur scène, les quatre musiciens livrent des performances captivantes, oscillant entre intensité et envolées planantes, dans un univers qui rappelle souvent Pink Floyd, Coldplay ou encore Muse.

BAZARR

Bazarr c’est du Reggae Explosif qui déménage ! Tib, Tom, Woogie et Damso mêlent habilement Reggae et Electro avec des influences Rock et drum and bass. Véritable vague d’énergie sur scène, le quatuor nous invite à rebondir dans la fosse car c’est ici que le nom Bazarr prend tout son sens !

BLACK PIGS

Originaires d’Île-de-France, la démarche des Black Pigs est de puiser dans l’énergie du punk classique tout en embrassant les enjeux d’aujourd’hui. Sans regarder en arrière, ils canalisent la révolte du punk pour parler du présent. Cette approche se prolonge dans une esthétique visuelle en décalage avec les codes traditionnels du genre, entre héritage assumé et modernité revendiquée, leur image devient un manifeste à part entière, aussi fort que leurs riffs sur scène, les Black Pigs donnent tout. Le live est leur élément : un exutoire où se mêlent joie, rage et catharsis, offert sans retenue au public.

ANTON SOLO

Anton Solo est un artiste de chanson-pop, entre pop groovy et chanson mélancolique. À la croisée de Julien Granel et Julien Doré. Sur scène Anton est en formation trio avec batterie, guitare et lui en chant et clavier. Entre pogos déchaînés et moment d’émotions intimes vous ressortirez de son concert le cœur rempli et les jambes vidées.

Le Plan Ris-Orangis Ris-Orangis 91130 Essonne Île-de-France 0169020919 http://www.leplan.com http://www.instagram.com/le_plan91/ [{« type »: « link », « value »: « https://leplan.com/evenements/le-grand-concert-de-lemc-pop-rock-punk-reggae-soul/ »}] [{« link »: « http://www.emc.fr »}] Salle de concert mythique en région parisienne, née en 1984. Labellisée SMAC par le Ministère de la Culture, Le Plan propose une programmation nationale et internationale éclectique pour tous les publics : du hip-hop, de la pop au rock, en passant par le reggae, la soul, le blues, les musiques électroniques, la chanson ou le jeune public.

De la diffusion de concerts dans ses deux salles (830 places et 200 places) aux activités de résidences d’artistes, de répétition, d’enregistrement et d’accompagnement, ses missions sont multiples. Le Plan est un équipement culturel de Grand Paris Sud.

Comme chaque année, la soirée EMC revient pour mettre la musique à l’honneur ! Pop, Rock, Punk, Reggae, Soul, il y en a pour tout le monde ! concert risorangis

DR