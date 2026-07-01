UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cruzy

HORIZON GUINGUETTE Cruzy

vendredi 10 juillet 2026 · Cruzy

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Adresse
10 Rue Denfert Rochereau
Ville
34310 Cruzy
Département
Hérault
Tarif

Cruzy

HORIZON GUINGUETTE

10 Rue Denfert Rochereau Cruzy Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Vins du domaine, marché de producteurs, concert, restauration !
Vins du domaine, marché de producteurs, concert, restauration !   .

10 Rue Denfert Rochereau Cruzy 34310 Hérault Occitanie +33 6 51 46 36 39 

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English :

Wines from the estate, farmers’ market, concert, and food!

L’événement HORIZON GUINGUETTE Cruzy a été mis à jour le 2026-07-03 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN

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