AGENDA · Cruzy
HORIZON GUINGUETTE Cruzy
vendredi 10 juillet 2026 · Cruzy
Informations pratiques
Cruzy
HORIZON GUINGUETTE
10 Rue Denfert Rochereau Cruzy Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Vins du domaine, marché de producteurs, concert, restauration !
Vins du domaine, marché de producteurs, concert, restauration ! .
10 Rue Denfert Rochereau Cruzy 34310 Hérault Occitanie +33 6 51 46 36 39
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English :
Wines from the estate, farmers’ market, concert, and food!
L’événement HORIZON GUINGUETTE Cruzy a été mis à jour le 2026-07-03 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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