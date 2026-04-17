Horizon Sieste chorégraphique Yvetot
Horizon Sieste chorégraphique Yvetot dimanche 3 mai 2026.
Yvetot
Horizon Sieste chorégraphique
7 Rue Percée Yvetot Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 14:30:00
fin : 2026-05-03 15:15:00
Date(s) :
2026-05-03
La galerie Duchamp vous invite à découvrir HORIZON, un dispositif participatif et immersif de sieste chorégraphique à destination des enfants à partir de 6 ans et leurs accompagnants. Guidés au casque audio, le corps voyage du mouvement vers le repos pour s’évader, le temps d’une sieste. .
7 Rue Percée Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 35 90 galerie.duchamp@yvetot.fr
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English : Horizon Sieste chorégraphique
L’événement Horizon Sieste chorégraphique Yvetot a été mis à jour le 2026-04-17 par Yvetot Normandie Tourisme
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