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Horizon Sieste chorégraphique Yvetot

Horizon Sieste chorégraphique Yvetot dimanche 3 mai 2026.

Adresse : 7 Rue Percée

Ville : 76190 Yvetot

Département : Seine-Maritime

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Yvetot

Horizon Sieste chorégraphique

7 Rue Percée Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 14:30:00
fin : 2026-05-03 15:15:00

Date(s) :
2026-05-03

La galerie Duchamp vous invite à découvrir HORIZON, un dispositif participatif et immersif de sieste chorégraphique à destination des enfants à partir de 6 ans et leurs accompagnants. Guidés au casque audio, le corps voyage du mouvement vers le repos pour s’évader, le temps d’une sieste.   .

7 Rue Percée Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 35 90  galerie.duchamp@yvetot.fr

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English : Horizon Sieste chorégraphique

L’événement Horizon Sieste chorégraphique Yvetot a été mis à jour le 2026-04-17 par Yvetot Normandie Tourisme

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