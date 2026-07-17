Horizons finlandais, Victoria Hall, Genève
jeudi 8 octobre 2026 · Victoria Hall · Genève
Informations pratiques
Horizons finlandais Jeudi 8 octobre, 19h30 Victoria Hall
Orchestre de la Suisse Romande | rue Bovy-Lysberg 2 | 1204 Genève
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T19:30:00+02:00 – 2026-10-08T21:30:00+02:00
Fin : 2026-10-08T19:30:00+02:00 – 2026-10-08T21:30:00+02:00
Eva Ollikainen direction
Anu Komsi soprano
Lionel Cottet violoncelle
Kaija Saariaho
Mirage, pour soprano, violoncelle et orchestre
Jean Sibelius
La Fille de Pohjola, fantaisie symphonique pour grand orchestre, op. 49
Luonnotar, poème symphonique pour soprano et orchestre, op. 70
Piotr Ilitch Tchaïkovski
Symphonie n° 6 en si mineur, op. 74, «Pathétique»
Avec Eva Ollikainen, cheffe finlandaise, la soprano Anu Komsi et le violoncelliste Lionel Cottet, premier soliste de l’OSR, ce programme invite à découvrir les paysages sonores et l’imaginaire de la Finlande. De la poésie contemporaine de Kaija Saariaho aux légendes nordiques de Jean Sibelius, les œuvres nous plongent dans le mystérieux et la beauté des grandes forêts boréales.
En écho à ces visions venues du Nord, la Symphonie n° 6 de Tchaïkovski, «Pathétique», révèle une tourmente émotionnelle, entre élans passionnés et fragilité.
Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « phone », « value »: « +41228070000 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.osr.ch/fr/concerts-billets/concerts/evenement/concert/horizons-finlandais »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/
Horizons finlandais
© Ville Paasimaa
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