Hors cadres – Performances poétiques, musicales et dansées, Musée des Beaux-Arts de Chambéry, Chambéry

Hors cadres – Performances poétiques, musicales et dansées Samedi 23 mai, 21h30 Musée des Beaux-Arts de Chambéry Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Par la Compagnie Méduse

Pour donner vie aux espaces de l’édifice et proposer un nouveau regard sur le lieu et ses œuvres, le musée des Beaux-Arts de Chambéry a proposé à la Compagnie Méduse de créer des performances artistiques in situ. À l’occasion de la Nuit des musées 2026, les quatre artistes et interprètes de la compagnie orchestreront ainsi des moments suspendus dans les collections permanentes. Transformé pour l’occasion, le musée s’enrichira de sons et de mouvements inédits en dialogue avec les œuvres et l’architecture du lieu et le public déambulera à la rencontre des artistes musiciennes, danseuses et poète sonore afin de nourrir tous ses sens d’une expérience vivante et singulière.

Une performance sera également jouée aux Charmettes en début de soirée pour inviter le public à (re)découvrir les 2 lieux.

Musée des Beaux-Arts de Chambéry Place du palais de justice, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33479337503 https://www.chambery.fr/88-les-musees.htm https://fr-fr.facebook.com/MuseesChambery/ Le musée des Beaux-Arts de Chambéry présente une collection d’une centaine de peintures, allant de la fin du Moyen Âge au début du XXe siècle. Le parcours chronologique vous emmène dans un voyage à travers l’histoire de l’art, dans lequel les œuvres italiennes du XIVe au XVIIIe siècles sont particulièrement représentées.

Chaque année, une à deux expositions temporaires et de nombreux événements vous sont proposés. Visites guidées, conférences, mais aussi ateliers enfants et familles, concerts, performances, nocturnes… Une riche programmation qui s’adresse à tous les publics !

Par la Compagnie Méduse

© Cie Méduse