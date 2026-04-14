Hors Cadres – (Petites) Performances poétiques, musicales et dansées, Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau, Chambéry

Hors Cadres – (Petites) Performances poétiques, musicales et dansées Samedi 23 mai, 19h00, 19h30 Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:25:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:55:00+02:00

Par la Compagnie Méduse

En début de soirée, les quatre artistes et interprètes de la compagnie Méduse seront présentes aux Charmettes pour vous proposer un regard sensible sur ce lieu si cher au cœur de Jean-Jacques Rousseau, à travers deux performances de 5 minutes qui investiront le préau et le jardin à la française, entrecoupées d’une visite flash de la maison.

Une mise en bouche poétique avant de retrouver les artistes musiciennes, danseuses et poète sonore au musée des Beaux-Arts pour le reste de la soirée !

Deux départs :

19h-19h25 (visite flash de 15 min + 2 performances de 5 min au début et à la fin)

19h35-20h (visite flash de 15 min + 2 performances de 5 min au début et à la fin)

Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau 890 Chemin des charmettes, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33479333944 http://www.chambery.fr/302-les-charmettes.htm Plus de 80 espèces de plantes médicinales, condimentaires ou potagères connues ou oubliées ont été plantées dans le jardin à la française contigu au musée, des variétés anciennes de poiriers, de pommiers et de cerisiers réintroduites dans le verger en contrebas et 100 m² de vigne ancienne savoyarde reconstitués sur le coteau au-dessus de la maison. A partir de l’époque révolutionnaire, la maison devient un lieu de pèlerinage pour les visiteurs du monde entier et de nombreuses célébrités (George Sand et Alphonse de Lamartine racontent avec émotion leur visite). Elle est devenue propriété de la Ville de Chambéry en 1905. Parking.

Par la Compagnie Méduse

© Didier Gourbin / Ville de Chambéry