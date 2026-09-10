Hors Champ : un film, un débat, Auditorium des Champs Libres, Rennes

Informations pratiques

Hors Champ : un film, un débat Mardi 27 octobre, 20h30 Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-27T20:30:00+01:00 – 2026-10-27T22:30:00+01:00

Fin : 2026-10-27T20:30:00+01:00 – 2026-10-27T22:30:00+01:00

Du Rwanda, où des géologues se rendent tous les six mois pour étudier les glissements de terrain, au Botswana, avec des scientifiques français qui en étudient les particularités géologiques, hydrologiques et climatiques.

Projection suivie d’un échange avec les scientifiques Olivier Dauteuil et Marc Jolivet, géomorphologues à Géosciences Rennes et à l’Institut physique du globe de Paris.

Dans le cadre des Échappées inattendues du CNRS.

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]

Partez à la découverte de deux terrains de recherche grâce à deux documentaires du CNRS.

Cyril Frésillon / CNRS Images