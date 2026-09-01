Hors Les Murs Visite guidée au Musée du Faouët Médiathèque l’Uni’Vert Scaër

Informations pratiques

Scaër

Hors Les Murs Visite guidée au Musée du Faouët

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 14:00:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Venez découvrir l’exposition Les sonneurs vus par les artistes en Bretagne (1800-1950) au musée du Faouët lors d’une visite guidée exceptionnelle.

Rendez-vous devant la médiathèque.

Sur inscription. .

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07

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English :

L’événement Hors Les Murs Visite guidée au Musée du Faouët Scaër a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS