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Hors Les Murs Visite guidée au Musée du Faouët Médiathèque l’Uni’Vert Scaër

mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque l'Uni'Vert · Scaër

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque l'Uni'Vert
Adresse
10 Rue René Le Hamp
Ville
29390 Scaër
Département
Finistère
Tarif

Scaër

Hors Les Murs Visite guidée au Musée du Faouët

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 14:00:00
fin : 2026-09-30

Date(s) :
2026-09-30

Venez découvrir l’exposition Les sonneurs vus par les artistes en Bretagne (1800-1950) au musée du Faouët lors d’une visite guidée exceptionnelle.
Rendez-vous devant la médiathèque.
Sur inscription.   .

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07 

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English :

L’événement Hors Les Murs Visite guidée au Musée du Faouët Scaër a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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