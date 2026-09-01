Hors Les Murs Visite guidée au Musée du Faouët Médiathèque l’Uni’Vert Scaër
mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque l'Uni'Vert · Scaër
Informations pratiques
Scaër
Hors Les Murs Visite guidée au Musée du Faouët
Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 14:00:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
Venez découvrir l’exposition Les sonneurs vus par les artistes en Bretagne (1800-1950) au musée du Faouët lors d’une visite guidée exceptionnelle.
Rendez-vous devant la médiathèque.
Sur inscription. .
Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07
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English :
L’événement Hors Les Murs Visite guidée au Musée du Faouët Scaër a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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