Hort de Poma Experience TRONCENS Troncens

Troncens

Hort de Poma Experience

TRONCENS Au Poutou Troncens Gers

Tarif : – – 69 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 12:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Au cœur des vergers, une table se dresse…

Le temps s’arrête, et la nature devient écrin

Pour cette parenthèse, le Chef Thibault Lagoutte ‍ signe une expérience culinaire à son image authentique, précise et profondément inspirée par le terroir.

Sa cuisine raconte une histoire…

Celle de produits soigneusement sélectionnés, travaillés avec respect et sensibilité.

✨ Une approche où la simplicité révèle l’élégance

✨ Où chaque assiette trouve l’équilibre entre justesse et raffinement

✨ Où le goût prime, sans artifice

Autour d’une grande table en pleine nature, vivez un moment rare, où gastronomie et convivialité ne font qu’un

Cocktail des vergers

Menu en 3 temps

Accords mets & vins

☕ Café

.

TRONCENS Au Poutou Troncens 32230 Gers Occitanie +33 7 60 82 38 05

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English :

In the heart of the orchards, a table stands?

Time stands still, and nature becomes a showcase?

For this interlude, Chef Thibault Lagoutte has created a culinary experience in his own image: authentic, precise and deeply inspired by the terroir.

His cuisine tells a story?

That of carefully selected products, worked with respect and sensitivity.

? An approach where simplicity reveals elegance

? Where each dish strikes the right balance between precision and refinement

? Where taste comes first, without artifice

Around a large table in the heart of nature, experience a rare moment, where gastronomy and conviviality are one ?

? Orchard cocktail

? 3-course menu

? Food & wine pairing

? Café

L’événement Hort de Poma Experience Troncens a été mis à jour le 2026-04-09 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65