Hort de Poma Experience TRONCENS Troncens
Hort de Poma Experience TRONCENS Troncens samedi 2 mai 2026.
Troncens
Hort de Poma Experience
TRONCENS Au Poutou Troncens Gers
Tarif : – – 69 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 12:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Au cœur des vergers, une table se dresse…
Le temps s’arrête, et la nature devient écrin
Pour cette parenthèse, le Chef Thibault Lagoutte signe une expérience culinaire à son image authentique, précise et profondément inspirée par le terroir.
Sa cuisine raconte une histoire…
Celle de produits soigneusement sélectionnés, travaillés avec respect et sensibilité.
✨ Une approche où la simplicité révèle l’élégance
✨ Où chaque assiette trouve l’équilibre entre justesse et raffinement
✨ Où le goût prime, sans artifice
Autour d’une grande table en pleine nature, vivez un moment rare, où gastronomie et convivialité ne font qu’un
Cocktail des vergers
Menu en 3 temps
Accords mets & vins
☕ Café
.
TRONCENS Au Poutou Troncens 32230 Gers Occitanie +33 7 60 82 38 05
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English :
In the heart of the orchards, a table stands?
Time stands still, and nature becomes a showcase?
For this interlude, Chef Thibault Lagoutte has created a culinary experience in his own image: authentic, precise and deeply inspired by the terroir.
His cuisine tells a story?
That of carefully selected products, worked with respect and sensitivity.
? An approach where simplicity reveals elegance
? Where each dish strikes the right balance between precision and refinement
? Where taste comes first, without artifice
Around a large table in the heart of nature, experience a rare moment, where gastronomy and conviviality are one ?
? Orchard cocktail
? 3-course menu
? Food & wine pairing
? Café
L’événement Hort de Poma Experience Troncens a été mis à jour le 2026-04-09 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65