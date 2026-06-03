Hot Swing Sextet Festival Silva Major Château de Castelneau Saint-Léon

Saint-Léon

Hot Swing Sextet Festival Silva Major

Château de Castelneau 8 Route du Breuil Saint-Léon Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 21:00:00

fin : 2026-07-02 22:30:00

Date(s) :

2026-07-02

Soirée musique et danse au son des années folles. Gare de départ Saint-Léon, direction Swing ville. Un jeudi du swing en compagnie d’un groupe très dynamique, basé à Bordeaux, reconnu sur le plan international et qui amène bien souvent avec lui des danseurs endiablés. Une grande soirée en perspective. .

Château de Castelneau 8 Route du Breuil Saint-Léon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@silvamajor.com

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English : Hot Swing Sextet Festival Silva Major

L’événement Hot Swing Sextet Festival Silva Major Saint-Léon a été mis à jour le 2026-06-03 par OT de l’Entre-deux-Mers