Hot Swing Sextet Festival Silva Major Château de Castelneau Saint-Léon
Hot Swing Sextet Festival Silva Major Château de Castelneau Saint-Léon jeudi 2 juillet 2026.
Saint-Léon
Hot Swing Sextet Festival Silva Major
Château de Castelneau 8 Route du Breuil Saint-Léon Gironde
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 21:00:00
fin : 2026-07-02 22:30:00
Date(s) :
2026-07-02
Soirée musique et danse au son des années folles. Gare de départ Saint-Léon, direction Swing ville. Un jeudi du swing en compagnie d’un groupe très dynamique, basé à Bordeaux, reconnu sur le plan international et qui amène bien souvent avec lui des danseurs endiablés. Une grande soirée en perspective. .
Château de Castelneau 8 Route du Breuil Saint-Léon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@silvamajor.com
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English : Hot Swing Sextet Festival Silva Major
L’événement Hot Swing Sextet Festival Silva Major Saint-Léon a été mis à jour le 2026-06-03 par OT de l’Entre-deux-Mers
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