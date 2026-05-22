Saint-Léon

La ronde du Puy St-Ambroise

2 Le Moulin à vent Saint-Léon Allier

Tarif : 3 – 3 – EUR

3€ pour la course 6.6km et 6€ pour la course 14km

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Courses La Ronde du Puy St Ambroise

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2 Le Moulin à vent Saint-Léon 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 21 82 00

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English :

La Ronde du Puy St Ambroise races

L’événement La ronde du Puy St-Ambroise Saint-Léon a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire