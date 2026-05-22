La ronde du Puy St-Ambroise Saint-Léon
La ronde du Puy St-Ambroise Saint-Léon samedi 18 juillet 2026.
Saint-Léon
La ronde du Puy St-Ambroise
2 Le Moulin à vent Saint-Léon Allier
Tarif : 3 – 3 – EUR
3€ pour la course 6.6km et 6€ pour la course 14km
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Courses La Ronde du Puy St Ambroise
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2 Le Moulin à vent Saint-Léon 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 21 82 00
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La Ronde du Puy St Ambroise races
L’événement La ronde du Puy St-Ambroise Saint-Léon a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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