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Hôtel Blancler, Hôtel Blancler, Saumur

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel Blancler · Saumur

Hôtel Blancler, Hôtel Blancler, Saumur

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel Blancler
Adresse
23 place de la Bilange, 49400 Saumur
Ville
49400 Saumur
Département
Maine-et-Loire
Tarif
Sur réservation au chalet d’accueil devant l’Hôtel de Ville.

Hôtel Blancler 19 et 20 septembre Hôtel Blancler Maine-et-Loire

Sur réservation au chalet d’accueil devant l’Hôtel de Ville.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Les propriétaires vous accueillent dans les appartements historiques du 18e siècle, avec salons d’apparat et antichambres aux boiseries et parquets d’origine.
Visites commentées par les propriétaires toutes les 45 min, sur réservation au chalet d’accueil devant l’Hôtel de Ville.
Ce bâtiment est le point de départ du circuit du quartier St-Nicolas. Laissez-vous guider jusqu’à la Distillerie Combier par la signalétique patrimoniale.

Hôtel Blancler 23 place de la Bilange, 49400 Saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire
Les propriétaires vous accueillent dans les appartements historiques du 18e siècle, avec salons d’apparat et antichambres aux boiseries et parquets d’origine.

© Christophe GAGNEUX, Pixim

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