Hôtel Blancler, Hôtel Blancler, Saumur

Informations pratiques

Hôtel Blancler 19 et 20 septembre Hôtel Blancler Maine-et-Loire

Sur réservation au chalet d’accueil devant l’Hôtel de Ville.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Les propriétaires vous accueillent dans les appartements historiques du 18e siècle, avec salons d’apparat et antichambres aux boiseries et parquets d’origine.

Visites commentées par les propriétaires toutes les 45 min, sur réservation au chalet d’accueil devant l’Hôtel de Ville.

Ce bâtiment est le point de départ du circuit du quartier St-Nicolas. Laissez-vous guider jusqu’à la Distillerie Combier par la signalétique patrimoniale.

Hôtel Blancler 23 place de la Bilange, 49400 Saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire

Les propriétaires vous accueillent dans les appartements historiques du 18e siècle, avec salons d’apparat et antichambres aux boiseries et parquets d’origine.

© Christophe GAGNEUX, Pixim