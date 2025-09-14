Hôtel de commandement, Hôtel de commandement, Saumur

Informations pratiques

Hôtel de commandement Samedi 19 septembre, 14h00 Hôtel de commandement Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

L’hôtel particulier néo-classique, construit entre 1853 et 1855, est la demeure de l’officier commandant les Écoles Militaires de Saumur. Il est l’œuvre de Charles Joly-Leterme, qui est également l’architecte de plusieurs autres édifices de Saumur comme le théâtre et une partie de l’Hôtel de Ville.

Visite libre du rez-de-chaussée, du premier étage et du jardin.

La cour Austerlitz

C’est dans cette cour que se déroulent les cérémonies les plus prestigieuses des Écoles Militaires de Saumur. Son nom rend hommage à la bataille d’Austerlitz, remportée par Napoléon en 1805.

Visite libre

Péristyle

Anciennement nommé le « vestibule de Condé », le péristyle accueille de plus petites cérémonies. Les noms des généraux et des maréchaux de cavalerie morts au combat sont inscrits sur de grandes plaques de marbre accrochées aux murs.

Bureau du général

Situé au cœur du bâtiment principal de l’Hôtel du Commandement, le bureau du général est accessible par un grand escalier central relié au péristyle. Vous pourrez y découvrir plusieurs objets liés à l’histoire militaire et de la cavalerie. L’actuel commandant des écoles militaires de Saumur est le général Olivier Baudet.

Halle Berniquet

Cette ancienne grange à foin témoigne d’une architecture remarquable : elle est conçue pour stocker des quantités importantes de foin pendant 90 jours sans qu’il ne pourrisse.

Gymnase Kellermann

Découvrez cet ancien manège et sa charpente reprenant la forme d’une coque de bateau.

Hôtel de commandement 1 avenue du Maréchal Foch, 49400 Saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire

L’hôtel particulier néo-classique, construit entre 1853 et 1855, est la demeure de l’officier commandant les Écoles Militaires de Saumur. Il est l’œuvre de Charles Joly-Leterme, qui est également de …

© Mme Morleque – Ecoles militaires de Saumur