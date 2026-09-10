Hôtel de Ville Visite Guidée Limoges
lundi 19 octobre 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Hôtel de Ville Visite Guidée
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 14:30:00
fin : 2026-10-26 16:00:00
Date(s) :
2026-10-19 2026-10-26
Inauguré en 1883, l’Hôtel de ville présente une somptueuse façade en calcaire associant plusieurs styles architecturaux. Laissez-vous conter l’histoire de cet édifice, ses salles prestigieuses et sa place éminente dans la vie de la cité, hier et aujourd’hui.
– Visite de 1h30, accessible PMR.
– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme, ou
sur notre site web.
– Le lieu de rendez-vous est communiqué APRES le règlement et la
réservation .
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
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English : Hôtel de Ville Visite Guidée
L’événement Hôtel de Ville Visite Guidée Limoges a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Limoges Métropole
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