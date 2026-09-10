Informations pratiques

Limoges

Hôtel de Ville Visite Guidée

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19 14:30:00

fin : 2026-10-26 16:00:00

Date(s) :

2026-10-19 2026-10-26

Inauguré en 1883, l’Hôtel de ville présente une somptueuse façade en calcaire associant plusieurs styles architecturaux. Laissez-vous conter l’histoire de cet édifice, ses salles prestigieuses et sa place éminente dans la vie de la cité, hier et aujourd’hui.

– Visite de 1h30, accessible PMR.

– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme, ou

sur notre site web.

– Le lieu de rendez-vous est communiqué APRES le règlement et la

réservation .

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

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English : Hôtel de Ville Visite Guidée

L’événement Hôtel de Ville Visite Guidée Limoges a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Limoges Métropole