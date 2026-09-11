Hôtel des Monnaies 1966-2026 – Histoire d’une reconstruction, Hôtel des Monnaies, Cluny
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel des Monnaies · Cluny
Informations pratiques
Hôtel des Monnaies 1966-2026 – Histoire d’une reconstruction 19 et 20 septembre Hôtel des Monnaies Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les Amis de Cluny ouvrent l’Hôtel des Monnaies et proposent une exposition retraçant la reconstruction de cette maison romane atypique, acquise par l’association en 1966 et dont il ne restait à l’époque que les murs et une partie de la toiture.
Hôtel des Monnaies 6 rue d’Avril, 71250 Cluny Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les Amis de Cluny ouvrent l’Hôtel des Monnaies et proposent une exposition retraçant la reconstruction de cette maison romane atypique, acquise en…
©Amis de Cluny
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