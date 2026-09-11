Hôtel des Monnaies à Cluny, Hôtel des Monnaies, Cluny

Informations pratiques

Hôtel des Monnaies à Cluny 19 et 20 septembre Hôtel des Monnaies Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez célébrer l’ouverture de cette maison romane atypique appelé l’hotel des monnaies. Une exposition célébrant le 60e anniversaire de l’acquisition et de la quasi reconstruction complète de l’édifice par l’association Les Amis de Cluny.

Hôtel des Monnaies 6 rue d’Avril, 71250 Cluny Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Ouverture de cette maison romane atypique.

© Amis de Cluny