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Hôtel des Monnaies à Cluny, Hôtel des Monnaies, Cluny

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel des Monnaies · Cluny

Hôtel des Monnaies à Cluny, Hôtel des Monnaies, Cluny

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel des Monnaies
Adresse
6 rue d'Avril, 71250 Cluny
Ville
71250 Cluny
Département
Saône-et-Loire

Hôtel des Monnaies à Cluny 19 et 20 septembre Hôtel des Monnaies Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez célébrer l’ouverture de cette maison romane atypique appelé l’hotel des monnaies. Une exposition célébrant le 60e anniversaire de l’acquisition et de la quasi reconstruction complète de l’édifice par l’association Les Amis de Cluny.

Hôtel des Monnaies 6 rue d’Avril, 71250 Cluny Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Ouverture de cette maison romane atypique.

© Amis de Cluny

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