AGENDA · Cluny
Hôtel des Monnaies à Cluny, Hôtel des Monnaies, Cluny
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel des Monnaies · Cluny
Informations pratiques
Hôtel des Monnaies à Cluny 19 et 20 septembre Hôtel des Monnaies Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez célébrer l’ouverture de cette maison romane atypique appelé l’hotel des monnaies. Une exposition célébrant le 60e anniversaire de l’acquisition et de la quasi reconstruction complète de l’édifice par l’association Les Amis de Cluny.
Hôtel des Monnaies 6 rue d’Avril, 71250 Cluny Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Ouverture de cette maison romane atypique.
© Amis de Cluny
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