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Hôtel du Gouverneur militaire de Lyon, Hôtel du gouverneur Lyon, Lyon

Hôtel du Gouverneur militaire de Lyon, Hôtel du gouverneur Lyon, Lyon

Hôtel du Gouverneur militaire de Lyon, Hôtel du gouverneur Lyon, Lyon vendredi 18 septembre 2026.

Lieu : Hôtel du gouverneur Lyon

Adresse : 38 avenue Maréchal Foch 69006 LYON

Ville : 69006 Lyon

Département : Métropole de Lyon

Début : vendredi 18 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Hôtel du Gouverneur militaire de Lyon 18 et 19 septembre Hôtel du gouverneur Lyon Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T13:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Hôtel particulier du baron Joseph VITTA, banquier et marchand de soie piémontais, datant de 1858. Acquis en 1913 par la ville de Lyon pour y loger le gouverneur militaire.

Hôtel du gouverneur Lyon 38 avenue Maréchal Foch 69006 LYON Lyon 69006 Les Brotteaux Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0472698680 Hôtel particulier du baron Joseph VITTA, banquier et marchand de soie piémontais, datant de 1858. Acquis en 1913 par la ville de Lyon pour y loger le gouverneur militaire. Bus C4
Métro A – Foch
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