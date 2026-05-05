Hôtel du Gouverneur militaire de Lyon, Hôtel du gouverneur Lyon, Lyon
Hôtel du Gouverneur militaire de Lyon, Hôtel du gouverneur Lyon, Lyon vendredi 18 septembre 2026.
Hôtel du Gouverneur militaire de Lyon 18 et 19 septembre Hôtel du gouverneur Lyon Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T13:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Hôtel particulier du baron Joseph VITTA, banquier et marchand de soie piémontais, datant de 1858. Acquis en 1913 par la ville de Lyon pour y loger le gouverneur militaire.
Hôtel du gouverneur Lyon 38 avenue Maréchal Foch 69006 LYON Lyon 69006 Les Brotteaux Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0472698680 Hôtel particulier du baron Joseph VITTA, banquier et marchand de soie piémontais, datant de 1858. Acquis en 1913 par la ville de Lyon pour y loger le gouverneur militaire. Bus C4
Métro A – Foch
Journées européennes du patrimoine 2026
©CNM
À voir aussi à Lyon (Métropole de Lyon)
- ANTEK ESPACE GERSON Lyon 6 mai 2026
- ANTEK – ESPACE GERSON Lyon 7 mai 2026
- Faites entrer l’accusé : l’artiste devant la justice Palais de la mutualité Lyon 7 mai 2026
- FESTIVAL LES LIONS DU RIRE – BOURSE DU TRAVAIL Lyon 9 mai 2026
- MAHE – BOURSE DU TRAVAIL Lyon 10 mai 2026