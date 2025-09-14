Hôtel Hudault de La Haye, Hôtel Hudault de La Haye, Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel Hudault de La Haye · Saumur
Informations pratiques
Hôtel Hudault de La Haye 19 et 20 septembre Hôtel Hudault de La Haye Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Le propriétaire vous accueille dans cet hôtel particulier du 18e siècle pour une visite des extérieurs et pour vous en conter l’histoire. Il vous présente aussi le Fonds de dotation créé pour la restauration de la Tour du Bourg.
Hôtel Hudault de La Haye 29 rue du Temple, 49400 Saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire
Le propriétaire vous accueille dans cet hôtel particulier du 18e siècle pour une visite des extérieurs et pour vous en conter l’histoire. Il vous présente aussi le Fonds de dotation créé pour la de…
© Guillaume Gildard
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