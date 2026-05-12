[Houlgate Festival… & Baie de Scène] IMAGINE par les Vice Versa Cinéma du Casino Houlgate

Houlgate

[Houlgate Festival… & Baie de Scène] IMAGINE par les Vice Versa

Cinéma du Casino 41 rue Henri Dobert Houlgate Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03 20:30:00

fin : 2026-09-03 21:45:00

Date(s) :

2026-09-03

2 garçons de café décident, en plein service, de changer de vie et de réaliser leur rêve le plus cher… Celui de créer leur propre spectacle pour un jour le jouer à Broadway. Ainsi, les 2 serveurs deviennent des comédiens, le bar un théâtre, et les clients des spectateurs ! Dès 5 ans.

Spectacle d’humour visuel et familial par excellence, IMAGINE est une vraie performance physique et humoristique, où se mêlent bruitage, chant, mime, poésie et texte.

2 garçons de café décident, en plein service, de changer de vie et de réaliser leur rêve le plus cher… Celui de créer leur propre spectacle pour un jour le jouer à Broadway. Ainsi, les 2 serveurs deviennent des comédiens, le bar un théâtre, et les clients des spectateurs !

Plongez dans un univers directement inspiré de Charlie Chaplin, Jim Carrey, Buster Keaton ou encore Gene Kelly, Fred Astaire et des Tex Avery… Une véritable bande dessinée en live ! C’est un retour à l’enfance, une ode au rêve, une incitation à les réaliser.

Dès 5 ans.

Réservation

– sur place à l’office de tourisme de Houlgate tous tarifs

– en ligne

> pleins tarifs uniquement sur la billetterie de l’office de tourisme https://www.normandie-cabourg-paysdauge-tourisme.fr/boutique

> tarifs spéciaux sur HelloAsso https://www.helloasso.com/associations/houlgate-festival-humour-theatre-et-baie-de-scene .

Cinéma du Casino 41 rue Henri Dobert Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 24 34 79 houlgate@normandie-paysdauge.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Houlgate Festival… & Baie de Scène] IMAGINE par les Vice Versa

In the middle of a shift, 2 waiters decide to change their lives and fulfil their dearest dream… to create their own show and one day perform it on Broadway. The 2 waiters become actors, the bar becomes a theatre, and the customers become spectators! For ages 5 and up.

L’événement [Houlgate Festival… & Baie de Scène] IMAGINE par les Vice Versa Houlgate a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Normandie Pays d’Auge