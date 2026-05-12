[Houlgate Festival… & Baie de Scène] Ma famille en or de Joseph Gallet et Wallace Cinéma du Casino Houlgate

Houlgate

[Houlgate Festival… & Baie de Scène] Ma famille en or de Joseph Gallet et Wallace

Cinéma du Casino 41 rue Henri Dobert Houlgate Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 20:30:00

fin : 2026-09-05 21:50:00

Date(s) :

2026-09-05

La famille Demasure a gagné le gros lot un mystérieux milliardaire argentin leur lègue sa fortune ! Pour toucher l’héritage, ils doivent tous être présents chez le notaire… Mais Ariane, la sœur, est partie faire le tour du monde depuis 3 mois et personne ne sait où elle est !

La famille Demasure a gagné le gros lot un mystérieux milliardaire argentin leur lègue sa fortune ! Ils doivent se rendre en Amérique du Sud pour toucher l’héritage… Mais il y a une condition ils doivent tous être présents devant le notaire pour signer les papiers et récupérer l’argent qui va changer leur vie.

Petit bémol Ariane, la sœur, ne veut plus entendre parler d’eux. Elle est partie faire le tour du monde depuis 3 mois et personne ne sait où elle est ! La famille va devoir se lancer à sa recherche pour tenter de la retrouver au gré des indices qu’elle a semés sur sa route.

Gros bémol Jean-Pierre, le père, est phobique de l’avion et toute la famille va devoir redoubler d’imagination pour mener à bien ce road-trip imprévu, d’autant que Françoise, la mère, et Arthur, le fils, sont loin d’être des aventuriers dans l’âme….

Mais ils sont prêts à tout pour toucher leur argent ! Alors c’est parti pour un voyage chaotique à la recherche de la sœur disparue. Un parcours initiatique pendant lequel la famille va régler ses comptes et réaliser que la vraie richesse est à portée de main.

Une chose est sûre “on ne choisit pas sa famille” mais on est bien obligé de faire avec.

Comédie d’aventure familiale à la Little Miss Sunshine, “Ma Famille en Or” vous emmène dans une épopée drôle et sensible aux 4 coins du globe.

Réservation

– sur place à l’office de tourisme de Houlgate tous tarifs

– en ligne

> pleins tarifs uniquement sur la billetterie de l’office de tourisme https://www.normandie-cabourg-paysdauge-tourisme.fr/boutique

> tarifs spéciaux sur HelloAsso https://www.helloasso.com/associations/houlgate-festival-humour-theatre-et-baie-de-scene .

Cinéma du Casino 41 rue Henri Dobert Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 24 34 79 houlgate@normandie-paysdauge.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Houlgate Festival… & Baie de Scène] Ma famille en or de Joseph Gallet et Wallace

The Demasure family have hit the jackpot: a mysterious Argentinian billionaire has left them his fortune! To collect the inheritance, they all have to be present at the notary’s office… But Ariane, the sister, has been away around the world for 3 months and nobody knows where she is!

L’événement [Houlgate Festival… & Baie de Scène] Ma famille en or de Joseph Gallet et Wallace Houlgate a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Normandie Pays d’Auge