HOURVARI – Cie RASPOSO, Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Elbeuf

Informations pratiques

HOURVARI – Cie RASPOSO 26 et 27 mars 2027 Cirque-Théâtre d’Elbeuf Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-26T20:30:00+01:00 – 2027-03-26T21:55:00+01:00

Fin : 2027-03-27T18:00:00+01:00 – 2027-03-27T19:25:00+01:00

Après avoir posé leur chapiteau sur la piste du Cirque-Théâtre en 2023 avec Oraison, Marie Molliens et sa troupe reviennent avec Hourvari dans le cadre d’une grande tournée européenne. Cette nouvelle création nous propulse dans un conte où le corps circassien, symbole de prise de risque et de vitalité, se confronte à la marionnette, par nature manipulée et impuissante. À la fois poétique et subversif, Hourvari nous plonge dans un univers aux vibrations intranquilles, aux confins des rêves et des cauchemars, cherchant à réveiller l’être désobéissant tapi en chacun de nous, mettant face à face notre soif de liberté et notre besoin de sécurité, sondant notre capacité à résister. Quatre figures traversent cette fable clownesque et tonitruante : Guignol, la marionnette contestataire ; Pinocchio, le pantin victime de métamorphoses ; le clown, figure du trouble et du désordre ; l’enfant, naïf et impertinent. Fidèle à son esthétique foraine et onirique, Rasposo renoue ici avec la performance de haute voltige (bascule, banquine, acrobatie aérienne) et sème le désordre au son d’un petit orchestre déchaîné. « Un tour de piste ébouriffant de virtuosité et de liberté. Guignol, en maître de cérémonie nous y décadre sans cesse pour nous apprendre la désobéissance volontaire. » Les Trois Coups

Bord de Piste :

Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation du ven. 26 mars.

Ce spectacle comporte des effets stroboscopiques.

Cirque-Théâtre d’Elbeuf 2 Rue Augustin Henry, 76500 Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.legilog.fr/elbeuf/?spec_code=HOURVARI »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@cirquetheatre.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 13 10 50 »}]

CIRQUE FORAIN ET CHAHUTANT 1H25 / TOUT PUBLIC DÈS 9 ANS / TARIF NORMAL 5 > 19 €