Elbeuf

Hourvari Cie Rasposo

2 rue Augustin Henry Elbeuf Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-26 20:30:00

fin : 2027-03-26

Date(s) :

2027-03-26 2027-03-27

CIRQUE FORAIN ET CHAHUTANT

1H25 / TOUT PUBLIC DÈS 9 ANS / TARIF NORMAL 5 > 19 €

Après avoir posé leur chapiteau sur la piste du Cirque-Théâtre en 2023 avec Oraison, Marie Molliens et sa troupe reviennent avec Hourvari dans le cadre d’une grande tournée européenne. Cette nouvelle création nous propulse dans un conte où le corps circassien, symbole de prise de risque et de vitalité, se confronte à la marionnette, par nature manipulée et impuissante. À la fois poétique et subversif, Hourvari nous plonge dans un univers aux vibrations intranquilles, aux confins des rêves et des cauchemars, cherchant à réveiller l’être désobéissant tapi en chacun de nous, mettant face à face notre soif de liberté et notre besoin de sécurité, sondant notre capacité à résister. Quatre figures traversent cette fable clownesque et tonitruante Guignol, la marionnette contestataire ; Pinocchio, le pantin victime de métamorphoses ; le clown, figure du trouble et du désordre ; l’enfant, naïf et impertinent. Fidèle à son esthétique foraine et onirique, Rasposo renoue ici avec la performance de haute voltige (bascule, banquine, acrobatie aérienne) et sème le désordre au son d’un petit orchestre déchaîné.

Un tour de piste ébouriffant de virtuosité et de liberté. Guignol, en maître de cérémonie nous y décadre sans cesse pour nous apprendre la désobéissance volontaire. Les Trois Coups

BORD DE PISTE

Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation du ven. 26 mars .

2 rue Augustin Henry Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 13 10 50 billetterie@cirquetheatre.com

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English : Hourvari Cie Rasposo

L’événement Hourvari Cie Rasposo Elbeuf a été mis à jour le 2026-06-26 par Seine-Maritime Attractivité