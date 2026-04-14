HUGO AVEC NOUS, Ciné Manivel, Redon

HUGO AVEC NOUS Mardi 28 avril, 20h15 Ciné Manivel Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T20:15:00+02:00 – 2026-04-28T21:13:00+02:00

Fin : 2026-04-28T20:15:00+02:00 – 2026-04-28T21:13:00+02:00

À quoi pense un jeune homme sans-papiers pédalant dans la nuit avec un sac Deliveroo ? Il regarde les astres et pense à sa condition humaine. Il s’arme des vers de Victor Hugo et slalome entre les voitures et les bus de la ville, à la recherche de sa propre étoile. Cinq hommes et femmes, vivant la précarité et l’exil, s’emparent des mots de Victor Hugo qui entrent en résonance directe avec leurs vies. Aux côtés de l’illustre écrivain, les cinq personnages franchissent un cap ; à leur tour dire le monde avec leurs propres mots.

Mardi 28 avril à 20h15

Projection suivie d’une rencontre avec l’association l’Etonnant Voyage

Tarif unique 4.50€

Ciné Manivel 12, quai Jean Bart, Redon Redon 35600 Ille-et-Vilaine Brittany [{« type »: « link », « value »: « https://redoncinemanivel.cine.boutique/media/3613?showId=73445 »}]

Hugo avec nous – À quoi pense un jeune homme sans-papiers pédalant dans la nuit avec un sac Deliveroo ? Il regarde les astres et pense à sa condition humaine. Il s’arme des vers de Victor Hugo et s… Ciné Manivel HUGO AVEC NOUS