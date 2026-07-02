Hugo Barriol, Salle du Manège, Genève

Informations pratiques

Hugo Barriol Jeudi 11 février 2027, 20h00 Salle du Manège

Dès 15.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-11T20:00:00+01:00 – 2027-02-11T21:30:00+01:00

Fin : 2027-02-11T20:00:00+01:00 – 2027-02-11T21:30:00+01:00

Né à Saint-Étienne, c’est lors d’un voyage en Australie que l’auteur-compositeur et multi-instrumentiste autodidacte a décidé de faire de la musique son métier. Rentré à Paris, Hugo Barriol joue ses morceaux cinq fois par semaine dans le métro.

Il reçoit en 2016 le trophée des Metro Music Awards. En 2017, les souterrains semblent déjà loin. Le chanteur a pris de la hauteur. Repéré par une maison de disques à la station Pigalle, il sort son premier EP avec le single On The Road, qui rencontre un grand succès. Il enchaîne ensuite avec deux albums. Le chanteur propose des sonorités folk portées par sa voix grave, qui embarquent le public dans une douce balade à travers les contrées qu’il a visitées. Âgé de 37 ans, il a toujours la bougeotte. Ses morceaux sont imprégnés de ses voyages et de ses rencontres. À Onex, il présentera son nouvel et troisième opus. Une invitation au dépaysement grâce aux polaroïds musicaux qu’il livre avec sensibilité pour une évasion intime le temps d’un concert.

Salle du Manège Route de Chancy 127, 1213 Onex Genève 1213 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/concerts/hugo-barriol/cdf3c7d9-3726-4f11-b9f5-c8cb220e82e7/events/392429 »}]

Hugo Barriol, le nouveau visage de la folk en concert à Onex.

DR