HUITANTE, Théâtre LE POCHE, Genève

Informations pratiques

HUITANTE 15 – 25 avril 2027 Théâtre LE POCHE

De CHF 10.- à CHF 28.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-15T19:00:00+02:00 – 2027-04-15T20:20:00+02:00

Fin : 2027-04-25T18:00:00+02:00 – 2027-04-25T19:20:00+02:00

Yvette Théraulaz le dit : cela fait 65 ans qu’elle exerce les métiers de comédienne et de chanteuse avec émerveillement et appétit. Véritable icône de la scène romande, elle célèbre aujourd’hui son 80e anniversaire sur scène avec Huitante, dans lequel elle revient sur la trajectoire qu’elle suit depuis tant d’années. Parce que partir de soi pour dire le monde et ses changements est souvent la meilleure manière d’être au plus juste. Au plus vrai.

De son enfance modeste aux années parisiennes en passant par sa formation à l’École d’Art Dramatique, puis les années 1970 et l’essor des mouvements féministes, sans oublier les spectacles, chansons et textes écrits au fil du temps, Yvette Théraulaz partage avec nous tout ce qui fait une vie bien remplie, avec ses hauts, ses bas, ses faits marquants mais aussi ses petites choses ordinaires. Sur scène, c’est bien sûr la vie d’une artiste qu’elle déroule, mais aussi celle d’une mère, d’une femme, d’une amoureuse. D’une citoyenne. Faisant entrer en résonance les différentes facettes de son existence avec les injonctions faites aux femmes et l’histoire de leurs luttes pour leurs droits, elle présente une autobiographie théâtrale et musicale en forme d’hommage au théâtre, à la beauté et aux visages qui ont illuminé sa route.

Théâtre LE POCHE Rue Marcelle De Kenzac 7 Genève 1204 Cité Genève 41223103759 https://www.lepoche.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://lepoche.ch/spectacle/huitante »}] https://www.geneve.ch/theatre-poche

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