Human’Run Stade Orok Bat Anglet
dimanche 20 septembre 2026 · Stade Orok Bat · Anglet
Informations pratiques
Anglet
Human’Run
Stade Orok Bat Allée Orok Bat Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Venez participer à l’Human’Run, un événement ouvert à tous, qui rassemble coureurs, marcheurs et passionnés de sport autour de valeurs de partage, de convivialité et de solidarité.
Cette course est organisée par HUMAN’ISA XXVII, une promotion de 71 étudiants de l’ISA BTP réunis autour d’un objectif commun mener à bien un projet de construction solidaire.
Buvette et restauration sur place. .
Stade Orok Bat Allée Orok Bat Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 95 02 55
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English : Human’Run
L’événement Human’Run Anglet a été mis à jour le 2026-08-28 par OT Anglet
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