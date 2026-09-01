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Human’Run Stade Orok Bat Anglet

dimanche 20 septembre 2026 · Stade Orok Bat · Anglet

Human’Run Stade Orok Bat Anglet

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Stade Orok Bat
Adresse
Allée Orok Bat
Ville
64600 Anglet
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Anglet

Human’Run

Stade Orok Bat Allée Orok Bat Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Venez participer à l’Human’Run, un événement ouvert à tous, qui rassemble coureurs, marcheurs et passionnés de sport autour de valeurs de partage, de convivialité et de solidarité.

Cette course est organisée par HUMAN’ISA XXVII, une promotion de 71 étudiants de l’ISA BTP réunis autour d’un objectif commun mener à bien un projet de construction solidaire.

Buvette et restauration sur place.   .

Stade Orok Bat Allée Orok Bat Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 95 02 55 

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English : Human’Run

L’événement Human’Run Anglet a été mis à jour le 2026-08-28 par OT Anglet

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