Humour Aime le mot dit Café théâtre Le Poche Pornic
vendredi 24 juillet 2026 · Café théâtre Le Poche · Pornic
Informations pratiques
Pornic
Humour Aime le mot dit
Café théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-25 20:00:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26
Spectacle d’humour proposé par Le Poche
Une cure de rire et de finesse linguistique !
Retrouvez Jean-Claude Duquesnoit, célèbre chansonnier du Théâtre des Deux-Ânes, pour un exercice de haute voltige verbale. Dans son spectacle Aime le mot dit , l’artiste ne se contente pas de parler il jongle, il pirate et il détourne la langue française avec une agilité déconcertante.
Entre actualité croquée avec piquant et joutes verbales incongrues, ce spectacle est une véritable apologie du second degré. C’est le rendez-vous idéal pour tous ceux qui considèrent l’humour comme la plus élégante des légitimes défenses face aux absurdités du quotidien. Venez savourer un hymne au langage où l’intelligence du texte n’a d’égale que la puissance du rire. .
Café théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 88 28 12 le.poche.pornic@gmail.com
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English :
Comedy show presented by Le Poche
L’événement Humour Aime le mot dit Pornic a été mis à jour le 2026-07-03 par I_OT Pornic
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