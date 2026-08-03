Humour Anne Roumanoff L’âge Libre Casino Barrière Deauville Deauville
dimanche 27 septembre 2026 · Casino Barrière Deauville · Deauville
Informations pratiques
Deauville
Humour Anne Roumanoff L’âge Libre
Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 16:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Dans ce nouveau spectacle , Anne Roumanoff dresse avec humour et mordant un état des lieux du monde contemporain et de ses contradictions.
Dans ce nouveau spectacle , Anne Roumanoff dresse avec humour et mordant un état des lieux du monde contemporain et de ses contradictions. Qu’elle incarne une complotiste exaltée, une québécoise qui anime un stage de réalignement personnel, une serveuse de café matcha, qu’elle s’interroge sur la disparition du sens de la nuance ou sur la vraie signification du mot extrême, Anne Roumanoff change de peau avec une aisance jubilatoire.
Trump, Macron, Poutine, l’inflation, Anne Roumanoff se révèle une fine observatrice du chaos moderne qu’elle décortique avec délectation. .
Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 31 14
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English : Humour Anne Roumanoff L’âge Libre
In this new show, Anne Roumanoff offers a humorous and biting assessment of the contemporary world and its contradictions.
L’événement Humour Anne Roumanoff L’âge Libre Deauville a été mis à jour le 2026-07-29 par OT SPL Deauville
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