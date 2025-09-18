Humour Anthony KAVANAGH à Mutzig Mutzig

Mutzig

Humour Anthony KAVANAGH

39 rue du château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-14 20:00:00

fin : 2026-10-14 22:00:00

Date(s) :

2026-10-14 2026-10-15

KAVANAGH LE CHOC ! L’icône débarque à Mutzig les 14-15/10/26. Nouveau spectacle en rodage. Réservez vite !

L’onde de choc Anthony Kavanagh déferle sur Mutzig !

C’est l’annonce qui secoue le paysage culturel alsacien en ce mois d’avril le showman international Anthony Kavanagh a choisi La Scène de Mutzig pour roder son tout nouveau spectacle.

Ce n’est pas un poisson d’avril, mais bien un événement historique pour notre salle. Recevoir un artiste de cette envergure, véritable pile électrique de l’humour francophone, est un privilège rare.

Un spectacle en construction, une expérience unique.

Pourquoi est-ce exceptionnel ? Parce qu’il s’agit d’un rodage. Vous ne verrez pas seulement un spectacle, vous allez vivre la création en direct. C’est l’occasion de découvrir ses nouvelles vannes, ses bruitages légendaires et son énergie débordante dans une atmosphère intimiste avant qu’il ne remplisse les plus grands Zéniths de France.

Alerte Record de vitesse attendu à la billetterie !

Avec seulement deux représentations au compteur, une chose est certaine il n’y en aura pas pour tout le monde. Les places ne vont pas seulement partir , elles vont s’évaporer à la vitesse de la lumière.

Ne dites pas qu’on ne vous a pas prévenus. Pour avoir la chance de dire j’y étais , la règle est simple premier arrivé, premier servi !

N’attendez pas demain, réservez vos billets dès maintenant !

Ouverture Bar 19h Spectacle à 20h Placement libre .

39 rue du château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est contact@ziprod.fr

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English :

KAVANAGH: LE CHOC! The icon lands in Mutzig on 14-15/10/26. New show in run-in. Reserve now!

L’événement Humour Anthony KAVANAGH Mutzig a été mis à jour le 2026-04-25 par Espace Rohan de Mutzig