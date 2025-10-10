Humour Capitaine Sprütz Village-Neuf

Humour Capitaine Sprütz

20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf Haut-Rhin

Début : Jeudi 2026-04-30 20:30:00

Le Capitaine Sprütz est le seul et unique héros de l’espace, sexe symbole de l’Alsace. Ce personnage est une boule d’énergie qui place l’humour en orbite autour de la terre. Un voyage avec lui, c’est un aller-retour au septième ciel avec fous rires garantis.

La Compile est un voyage dans le temps au cours duquel le Capitaine retrouve certains passages de ses anciens spectacles. Mais attention, c’est plus qu’un best of , puisque ce sont les spectateurs eux-mêmes qui choisissent en direct le contenu du spectacle sur la base d’un menu proposé en début de soirée.

Tout est donc possible ! C’est une véritable performance que le Capitaine réalise avec son style inimitable, fait d’humour, de traits d’esprit, d’éclairs de génie et de poésie intergalactique.

Dès 10 ans

Durée 1h30

Réservation sur le site web (lien ci-contre)

De et avec Jean-Luc Falbriard

Production Le Kafteur .

