Théâtre d’improvisation L’Athila fait son cinéma Village-Neuf

Théâtre d’improvisation L’Athila fait son cinéma

20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-07 20:30:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Comme le RiveRhin, la compagnie Athila de Saint-Louis fête ses 20 ans cette saison ! 20 ans d’improvisation théâtrale ! Depuis 2005, cette troupe iconique repousse les limites de l’imaginaire… et cette fois encore, elle vous embarque dans une aventure totalement inédite !

Les comédiens-improvisateurs se retrouvent au pied de l’écran qui leur impose catégories, situations ou genres. Au programme doublages improvisés, fins alternatives, remakes inattendus, romans-photos revisités, suites improbables de films cultes… tout est possible !

Imaginez si Rocky avait fait du patin à glace, si E.T avait eu un iPhone, si les sept mercenaires n’étaient que six, si le Gendarme était muté à Tourcoing ou si Quentin Tarantino avait fait des films à l’eau de rose…

Tout public

Durée 1h30

Réservation sur le site web (lien ci-contre)

Avec les comédiens de l’Athila

Mise en scène Arnaud Ginther .

+33 3 89 70 28 32 riverhin@orange.fr

