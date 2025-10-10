Théâtre d’improvisation L’Athila fait son cinéma Village-Neuf
Théâtre d’improvisation L’Athila fait son cinéma Village-Neuf jeudi 7 mai 2026.
Théâtre d’improvisation L’Athila fait son cinéma
20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-07 20:30:00
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
Comme le RiveRhin, la compagnie Athila de Saint-Louis fête ses 20 ans cette saison ! 20 ans d’improvisation théâtrale ! Depuis 2005, cette troupe iconique repousse les limites de l’imaginaire… et cette fois encore, elle vous embarque dans une aventure totalement inédite !
Les comédiens-improvisateurs se retrouvent au pied de l’écran qui leur impose catégories, situations ou genres. Au programme doublages improvisés, fins alternatives, remakes inattendus, romans-photos revisités, suites improbables de films cultes… tout est possible !
Imaginez si Rocky avait fait du patin à glace, si E.T avait eu un iPhone, si les sept mercenaires n’étaient que six, si le Gendarme était muté à Tourcoing ou si Quentin Tarantino avait fait des films à l’eau de rose…
Tout public
Durée 1h30
Réservation sur le site web (lien ci-contre)
Avec les comédiens de l’Athila
Mise en scène Arnaud Ginther .
20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 28 32 riverhin@orange.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Théâtre d’improvisation L’Athila fait son cinéma Village-Neuf a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue