Humour Chemin de traverse Café théâtre Le Poche Pornic

Informations pratiques

Pornic

Humour Chemin de traverse

Café théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:00:00

fin : 2026-07-10 21:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Spectacle d’humour proposé par Le Poche

Au programme

Musicien rock devenu magicien, Roman Gaume vous invite à un voyage singulier avec son spectacle Chemin de traverse . Loin des codes classiques de la prestidigitation, il imagine ici une parenthèse poétique et narrative où les frontières s’effacent.

Accompagné de sa guitare, il fait dialoguer la musique et l’illusion avec humour, autodérision et une belle dose d’émotion. Ce spectacle est une invitation à sortir des sentiers battus, là où le chemin n’est peut-être pas le plus rapide, mais assurément celui où l’on fait les plus belles rencontres. Entre accords de guitare, éclats de rire et tours de magie, laissez-vous porter par ce hors-piste artistique qui promet de belles surprises. .

Café théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 88 28 12 le.poche.pornic@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Comedy show presented by Le Poche

L’événement Humour Chemin de traverse Pornic a été mis à jour le 2026-07-03 par I_OT Pornic