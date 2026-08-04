Humour Craquage Espace Culturel de St Lyphard Saint-Lyphard

Informations pratiques

Saint-Lyphard

Humour Craquage

Espace Culturel de St Lyphard 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-17 20:30:00

fin : 2027-02-17 21:45:00

Date(s) :

2027-02-17

Marion Mezadorian déploie tout son talent dans un spectacle où humour et émotion se répondent. À travers une galerie de personnages irrésistibles, elle libère les paroles retenues du quotidien et transforme nos petites failles en éclats de rire.

Auteure, comédienne, humoriste, Marion Mezadorian est une artiste multi-talents qui excelle dans plusieurs registres au cinéma, à la radio, au théâtre…

Craquage, c’est votre mère, votre meilleur ami, votre voisine, votre collègue, vous. Ce jour-là, on le sent, c’est la goutte de trop, on craque on déballe tout et ça fait un bien fou !

À force d’avoir trop pris sur soi, chacun est entraîné dans un vertige où il perd les pédales et éprouve l’indéniable plaisir du pétage de plombs, et une furieuse envie de DIRE. D’un œil rieur et d’une plume joliment acérée, Marion nous régale d’une analyse fine et pleine d’empathie de nos propres travers.

Enfin… Surtout ceux des autres ! C’est drôle, jouissif, sidérant, émouvant, et ça nous donnerait presque envie de craquer un peu nous aussi…

La presse en parle/// Avec une infinie justesse et sans pathos, elle retrace les petites victoires, les secrets et les tourments de l’âme, subtilement sublimés par le rire. Télémara TTT

Billetterie à l’Office de Tourisme de Saint-Lyphard ou par téléphone au 02 40 91 41 34. .

Espace Culturel de St Lyphard 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 41 34 service.culturel@mairie-saint-lyphard.fr

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L’événement Humour Craquage Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44