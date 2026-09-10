Humour et discrimination : débusquer nos travers oppressifs Maison de quartier La Bellangerais Rennes
mercredi 7 octobre 2026 · Maison de quartier La Bellangerais · Rennes
Informations pratiques
Humour et discrimination : débusquer nos travers oppressifs Maison de quartier La Bellangerais Rennes Mercredi 7 octobre, 17h00 Ille-et-Vilaine
Rencontre et débat autour de l’humour et du rire
Humour peut aussi rimer avec humiliation. À partir d’un panorama historique et de points ludiques, venez débusquer les mécanismes de l’humour oppressif et en débattre, pour que le rire soit (enfin !) collectif.
En partenariat avec l’Imprimerie Nocturne.
Adultes & ados à partir de 13 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-07T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-07T18:30:00.000+02:00
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Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35000 Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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