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Humour et discrimination : débusquer nos travers oppressifs Maison de quartier La Bellangerais Rennes

mercredi 7 octobre 2026 · Maison de quartier La Bellangerais · Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Lieu
Maison de quartier La Bellangerais
Adresse
5 rue du Morbihan 35000
Ville
35700 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Humour et discrimination : débusquer nos travers oppressifs Maison de quartier La Bellangerais Rennes Mercredi 7 octobre, 17h00 Ille-et-Vilaine

Rencontre et débat autour de l’humour et du rire

Humour peut aussi rimer avec humiliation. À partir d’un panorama historique et de points ludiques, venez débusquer les mécanismes de l’humour oppressif et en débattre, pour que le rire soit (enfin !) collectif.
En partenariat avec l’Imprimerie Nocturne.
Adultes & ados à partir de 13 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-07T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-07T18:30:00.000+02:00

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Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35000 Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


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