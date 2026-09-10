Informations pratiques

Humour et discrimination : débusquer nos travers oppressifs Maison de quartier La Bellangerais Rennes Mercredi 7 octobre, 17h00 Ille-et-Vilaine

Rencontre et débat autour de l’humour et du rire

Humour peut aussi rimer avec humiliation. À partir d’un panorama historique et de points ludiques, venez débusquer les mécanismes de l’humour oppressif et en débattre, pour que le rire soit (enfin !) collectif.

En partenariat avec l’Imprimerie Nocturne.

Adultes & ados à partir de 13 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-07T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-07T18:30:00.000+02:00

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Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35000 Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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