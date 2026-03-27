Roman Doduik – nouveau spectacle Le Bacchus Rennes 4 et 5 septembre Tarifs : 25€ et 20€

Après le succès de son précédent spectacle ADOrable, Roman Doduik revient avec un toit nouveau spectacle

Vous m’avez peut-être déjà croisé mais pas vraiment vu.

Alors j’ai eu envie de me découvrir sur scène pour vous faire partager mes différences, mes aventures et mes rencontres.

Je me mets enfin à nu.

Soyez rassuré c’est une image, je vais garder mes vêtements car sinon ce serait beaucoup trop cher.

Ce nouveau spectacle est à mon image : solaire, drôle, et touchant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-04T21:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-05T22:30:00.000+02:00

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02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8188-roman-doduik-nouveau-spectacle-septembre-2026.html

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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