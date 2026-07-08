HUMOUR Florence Mendez SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Informations pratiques

Saint-Laurent-de-Neste

HUMOUR Florence Mendez

SAINT-LAURENT-DE-NESTE CENTRE CULTUREL DE LA MAISON DU SAVOIR Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 20:30:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

Pour le dernier spectacle de notre 30ème année, nous soufflerons nos bougies avec Florence Mendez, notre marraine officieuse, et profiterons avec joie et rire de son nouveau spectacle Bella Ciao.

Dans ce tout nouveau spectacle, Florence Mendez rêve de révolution et d’un monde meilleur. Bella Ciao parle des peurs et des espoirs de l’humoriste pour le futur, à travers l’humour piquant et engagé qu’on lui connaît. Nous avons pleuré avec elle il y a trois ans en l’écoutant nous parler de santé mentale, aujourd’hui nous allons rire à l’unisson et rêver ensemble d’un monde meilleur.

C’est un cri, une invitation à la révolte douce, et un moment de rire engagé !

Tarif 22/20€

Dès 12 ans

Durée 1h

Pour 2€, prenez le bus pour aller au spectacle.

Réservation et renseignement sur https://maisondusavoir.fr/

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SAINT-LAURENT-DE-NESTE CENTRE CULTUREL DE LA MAISON DU SAVOIR Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

For the final show of our 30th year, we’ll be celebrating our anniversary with Florence Mendez, our unofficial patron, and enjoying her new show, *Bella Ciao*, with joy and laughter.

In this brand-new show, Florence Mendez dreams of revolution and a better world. Bella Ciao explores the comedian’s fears and hopes for the future through the sharp, socially conscious humor she’s known for. We cried with her three years ago as she spoke to us about mental health; today we’ll laugh in unison and dream together of a better world.

It’s a cry, an invitation to gentle rebellion, and a moment of socially conscious laughter!

Price: 22/20?

Ages 12 and up

Duration: 1 hour

For 2?, take the bus to the show.

Reservations and information at https://maisondusavoir.fr/

L’événement HUMOUR Florence Mendez Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-07-08 par OT de Neste-Barousse|CDT65