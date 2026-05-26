Humour Philippe Caverivière Théâtre Olympia Arcachon

Arcachon

Humour Philippe Caverivière

Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon Gironde

Tarif : 48 – 48 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-26 20:30:00

fin : 2027-03-26 22:30:00

Date(s) :

2027-03-26

“Tu crois que c’est une bonne idée ?“

Avec un humour qui navigue entre le rire et l’émotion, Philippe Caverivière démontre qu’on peut rire de tout, même des choses les plus douloureuses. Il propose un spectacle superficiel par profondeur , une façon de transformer l’absence en matière à rire. Ce seul-en-scène vous fera découvrir que l’humour est souvent le meilleur moyen de guérir. .

Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 75 billetterie@arcachon.com

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English : Humour Philippe Caverivière

L’événement Humour Philippe Caverivière Arcachon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Arcachon