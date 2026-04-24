Hyper Code ! Hyperlien – fablab Nantes
Hyper Code ! Hyperlien – fablab Nantes mercredi 10 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-10 18:30 – 20:30
Gratuit : oui Entrée libre Adulte, En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap
Plongez dans l’univers du live coding avec Irvin Zouré, de Low Riders ! Le temps d’un atelier d’initiation, découvrez les bases du live coding et créez votre propre performance musicale en utilisant des outils accessibles comme Strudel ou Hydra. Que vous soyez curieux, passionné de musique ou intéressé par la programmation créative, cet événement est une invitation à explorer de nouvelles formes d’expression numérique et ainsi contribuer à l’émergence d’un laboratoire d’expérimentation collectif vidéo et sonore.
Hyperlien – fablab Nantes 44200
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