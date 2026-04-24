Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Hyper Code ! Hyperlien – fablab Nantes

Hyper Code ! Hyperlien – fablab Nantes

Hyper Code ! Hyperlien – fablab Nantes mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Hyperlien - fablab

Adresse : 5 allée Frida Kahlo, Nantes

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 18:30

Tarif : Entrée libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-10 18:30 – 20:30
Gratuit : oui Entrée libre Adulte, En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap 

Plongez dans l’univers du live coding avec Irvin Zouré, de Low Riders ! Le temps d’un atelier d’initiation, découvrez les bases du live coding et créez votre propre performance musicale en utilisant des outils accessibles comme Strudel ou Hydra. Que vous soyez curieux, passionné de musique ou intéressé par la programmation créative, cet événement est une invitation à explorer de nouvelles formes d’expression numérique et ainsi contribuer à l’émergence d’un laboratoire d’expérimentation collectif vidéo et sonore.

Hyperlien – fablab Nantes 44200


Afficher la carte du lieu Hyperlien – fablab et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)