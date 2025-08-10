HYPERBOLES – Cie SCoM – COLINE GARCIA, Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Elbeuf

Informations pratiques

HYPERBOLES – Cie SCoM – COLINE GARCIA 11 – 13 mars 2027 Cirque-Théâtre d’Elbeuf Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-11T19:30:00+01:00 – 2027-03-11T20:25:00+01:00

Fin : 2027-03-13T18:00:00+01:00 – 2027-03-13T18:55:00+01:00

Coline Garcia transforme le Cirque-Théâtre en un terrain de jeu sur mesure pour quatre skateuses, quatre acrobates et une batteuse. Hyperboles, sa toute nouvelle création, conjugue cirque et skateboard, deux disciplines aussi exigeantes que spectaculaires, encore majoritairement investies par des hommes. Elle met en piste et dans la lumière ces huit artistes aussi sportives de haut niveau, aux parcours variés, qui inventent ensemble une gestuelle hybride, apportant chacune leur univers. Dans une scénographie épurée où décors et agrès se confondent, elles déploient un vocabulaire artistique puissant basé sur l’envol, la chute et la glissade. Leurs prouesses acrobatiques sont rythmées par une composition effervescente, mêlant des percussions jouées en direct et une bande sonore immersive faites d’enregistrements de bruits caractéristiques des deux disciplines : roulements de roues, crissements de gomme, ou encore percussions des pieds ou des mains sur le sol. Un spectacle hyper physique, joyeux et plein d’élan qui ouvre la voie à la réappropriation par les femmes de leurs corps, mais aussi de l’espace, qu’il soit public, sportif ou artistique !

Bord de piste :

Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation du ven. 12 mars.

Cirque-Théâtre d’Elbeuf 2 Rue Augustin Henry, 76500 Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.legilog.fr/elbeuf/?spec_code=HYPERBOLES »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@cirquetheatre.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 13 10 50 »}]

ACROBATIES ET SKATEBOARD 55 MN / TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS / TARIF NORMAL 5 > 19 €