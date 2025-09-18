Hyperboles La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

Hyperboles

Du vendredi 12 au dimanche 14 février 2027 le vendredi et samedi de 20h à 21h. Le dimanche de 16h à 17h. La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 17 – 17 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-12

fin : 2027-02-14

Date(s) :

2027-02-12

Le skateboard réunit tous les codes du cirque. Neuf performeuses en font la démonstration dans cette création

audacieuse.Enfants

Le skateboard et le cirque partagent de nombreux points communs ils requièrent tous deux une force physique exceptionnelle, un sens de l’équilibre parfait, une prise de risque constante, et une maîtrise des chutes. Dans l’imaginaire collectif, ces univers restent largement associés aux hommes. Pour bousculer ces clichés, l’artiste Coline Garcia réunit, dans Hyperboles, neuf femmes circassiennes et skateuses.

Ensemble, elles inventent un langage chorégraphique et acrobatique inédit à la croisée de leurs deux disciplines. Autour d’une imposante structure en bois manipulable à vue, elles enchaînent envols, sauts et glissades. Leurs figures

impressionnantes sont joyeusement exécutées en harmonie, au rythme des percussions et d’une bande sonore immersive. De quoi transformer la scène en un espace vibrant et festif.



Avec Eline Nijboer, Margaux Lissandre,

Camille Chamoulaud, Laurène Begaud,

Melissa Horvath, Lola Schwartz,

distribution en cours

Regard chorégraphique Pierre Rigal Aide à la dramaturgie Alice Carré Assistanat à la mise en scène Capucine Mandeau Scénographie Vincent Gadras Création lumière Elsa Revol Costumes Elodie Sellier Régie lumière Justine Angevin Régie générale Justine Angevin Régie plateau Fanny Hugo et Madeleine Hladky Direction de la production Régis Huvelin Production Laurine François .

La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Skateboarding embodies all the elements of the circus. Nine performers demonstrate this in this

bold production.

L’événement Hyperboles Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille